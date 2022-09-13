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Ру Тат
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Происшествия
13 сентября 2022  10:35
Полина Шевчук

Приставы убедили казанца погасить почти 300 тыс. рублей долга по налогам

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В Кировском отделении судебных приставов в Казани за неуплату налогов в отношении казанца возбудили исполнительное производство. Общий долг мужчины составил 280 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Пристав сообщил казанцу о том, что у него есть долг и о мерах, которые могут быть применены. Тогда мужчина оплатил полностью задолженность.

«Учитывая, что требование, содержащееся в исполнительном документе исполнено в добровольный срок, оплачивать исполнительский сбор мужчине не пришлось», – уточнили в пресс-службе управления.
 

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