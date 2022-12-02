Приставы Татарстана запускают горячую линию по вопросам коррупции

Горячая линия по вопросам профилактики коррупционных правонарушений открывает со 2 декабря УФССП России по РТ, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе управления.

Обратиться на горячую линию по телефону 8-843-514-92-54 можно с 9.00 до 18.00. Любой желающий сможет анонимно сообщить о готовящихся, совершенных либо совершаемых коррупционных преступлениях, о конфликте интересов на государственной службе, о фактах несоблюдения работниками службы запретов и ограничений, связанных с государственной службой.

