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Приставы Татарстана взыскали в пользу работника завода полмиллиона за ЧП на производстве
В Набережных Челнах приставы взыскали полмиллиона за ЧП на производстве. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что на производстве произошел несчастный случай, в результате которого слесарь-сборщик металлоконструкций получил множественные тяжелые травмы. После лечения и реабилитации мужчина не смог вернуть былую работоспособность – ему установлена 3 группа инвалидности.
Суд обязал работодателя выплатить мужчине компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Пристав-исполнитель должным образом сообщил возбужденном производстве руководителю ООО и предупредил о возможных мерах принудительного взыскания. После этого директор предприятия погасил долг в полном объеме.
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