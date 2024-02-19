Приставы Татарстана взыскали в пользу работника завода полмиллиона за ЧП на производстве

В Набережных Челнах приставы взыскали полмиллиона за ЧП на производстве. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что на производстве произошел несчастный случай, в результате которого слесарь-сборщик металлоконструкций получил множественные тяжелые травмы. После лечения и реабилитации мужчина не смог вернуть былую работоспособность – ему установлена 3 группа инвалидности.

Суд обязал работодателя выплатить мужчине компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Пристав-исполнитель должным образом сообщил возбужденном производстве руководителю ООО и предупредил о возможных мерах принудительного взыскания. После этого директор предприятия погасил долг в полном объеме.