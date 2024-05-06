Приставы Татарстана взыскали с продавца жилого дома с недостатками почти полмиллиона

С жителя села Новотроицкое Тукаевского района взыскали полмиллиона рублей за то, что он продал дом с дефектами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что мужчина продал жилой дом. Покупатель заплатил наличными 3,6 млн рублей, а на 2,4 млн оформил кредит. Лишь после переезда новоселы заметили недостатки дома, которые визуально не были заметны, а продавец о них умолчал. К примеру, работа системы отопления. Все дефекты были устранены, на это пришлось потратить более 300 тысяч рублей.

Суд взыскал с продавца все расходы и назначил штраф в размере 161 тыс. рублей.

Поскольку должник не выполнил решение суда, пристав принял меры принудительного взыскания: арестовал счета и запретил регистрационные действия в отношении транспортного средства. После этого продавец исполнил решение суда и погасил долги в полном объеме.