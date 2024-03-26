Приставы Татарстана взыскали с агрофирмы почти 200 тысяч за болезнь рабочего

Жительница Заинского района отсудила у бывшего работодателя 175 тыс. рублей компенсации за профессиональное заболевание. Однако руководство агрофирмы проигнорировало судебное решение. Тогда к делу подключились судебные приставы.

Как сообщает пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, женщина работала в ООО много лет. В связи с длительным воздействием вредных производственных факторов, она получила профессиональное заболевание. По данному заболеванию ей бессрочно установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 30%.

Пристав-исполнитель сообщил руководству агрофирмы о возбуждении исполнительного производства, а также провел разъяснительную беседу о возможных последствиях неисполнения судебного решения. Однако директор фирмы проигнорировал предупреждение, чем увеличил долг: пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей и арестовал банковские счета. После этого руководство предприятия выплатило компенсацию морального вреда. Решение суда исполнено.