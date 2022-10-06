Приставы Татарстана сломали схему по отмыванию 10 миллионов рублей фирмами-однодневками

Судебные приставы РТ выявили преступный сговор по отмыванию почти десяти миллионов рублей фирмами-однодневками.

Одного из юрлиц заключило медиативное соглашение с местным жителем, по которому организация должна была выплатить долг гражданину почти в десять миллионов. Напомним, медиативные соглашения, проведенные без передачи спора на рассмотрение суда, в случае нотариального удостоверешния имеют силу исполнительного документа.

Все подобные соглашения проходят тщательную проверку. В данном случае приставов насторожило, что вместо организации-должника внушительную сумму на счет местного жителя переводят 8 других фирм. Во время проверки выяснилось, что эти фирмы являются однодневками, которые были созданы для отмывания этих денег.

Советский районный суд признал недействительными эти сделки, а десять миллионов подлежат перечислению в бюджет государства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.