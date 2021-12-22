Татарстанцев предупредили о возможном запрете на управление авто за неуплату долгов

Если должник не погасил своевременно задолженность определенной категории, то судебные приставы вправе вынести постановление, запрещающее автолюбителю управлять машиной. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Татарстану Альберт Ибятуллин.

К задолженностям, по которым должнику грозит подобная санкция, относятся алименты или выплаты, связанные с возмещением ущерба, причиненного преступлением, или в связи с утратой кормильца. Причем ограничить должника в праве управлять автомобилем можно уже при наличии долга в 10 тыс. рублей.

«Если соответствующее постановление судебный пристав вынес, а данного гражданина остановит где-то сотрудник Госавтоинспекции, то гражданин отправится не дальше в путь, а будет вынужден проследовать до суда, где его лишат водительского удостоверения без права пользования», – отметил спикер.