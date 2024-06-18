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СВО 18 июня 2024 11:36

Приставы Татарстана рассказали, кому могут «заморозить» выплату долгов

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Сегодня на специальном брифинге в Кабинете министров Татарстана, посвященном итогам работы по взысканию алиментов за пять месяцев 2024 года, руководитель ГУФССП по РТ Анвар Закиров рассказал, какие долги приставы могут «заморозить».

«Мы активно ведем разъяснительную работу с должниками. Если должник принимает решение подписать контракт с Министерством обороны, принять участие в Специальной военной операции, то исполнительные производства, практически все, подлежат приостановлению, за исключением исполнительных производств о взыскании алиментов и о взыскании компенсации за причинение ущерба жизни и здоровью. Это единственные производства, которые не приостанавливаются и взыскиваются в полных объемах», – рассказал главный пристав РТ,

В этом году было несколько случаев, когда должником был заключен контракт и задолженность по алиментам была погашена в полном объеме. При этом долги иногда достигают приличных сумм – по несколько сотен тысяч рублей, добавил Закиров.

#военная служба по контракту #судебные приставы #долги #алименты
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