Приставы онлайн ответят татарстанцам на вопросы о взыскании алиментов

Открыта запись на онлайн-прием на 4 августа по вопросам взыскания алиментов, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что прием проводит руководство Главного управления ФССП по Республике Татарстан каждую первую пятницу месяца. Задать свои вопросы во время онлайн-приема можно в любом ближайшем отделении судебных приставов.

Записаться можно по телефонам: 8(843)514 92 21, 8(843)514 92 20 или 8(843)514 92 02.