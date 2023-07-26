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Приставы онлайн ответят татарстанцам на вопросы о взыскании алиментов
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Открыта запись на онлайн-прием на 4 августа по вопросам взыскания алиментов, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Отмечается, что прием проводит руководство Главного управления ФССП по Республике Татарстан каждую первую пятницу месяца. Задать свои вопросы во время онлайн-приема можно в любом ближайшем отделении судебных приставов.
Записаться можно по телефонам: 8(843)514 92 21, 8(843)514 92 20 или 8(843)514 92 02.
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