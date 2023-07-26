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Руc Тат
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Происшествия 26 июля 2023 11:25

Приставы онлайн ответят татарстанцам на вопросы о взыскании алиментов

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Открыта запись на онлайн-прием на 4 августа по вопросам взыскания алиментов, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что прием проводит руководство Главного управления ФССП по Республике Татарстан каждую первую пятницу месяца. Задать свои вопросы во время онлайн-приема можно в любом ближайшем отделении судебных приставов.

Записаться можно по телефонам: 8(843)514 92 21, 8(843)514 92 20 или 8(843)514 92 02.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

#прием граждан #судебные приставы #алименты
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