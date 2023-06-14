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Приставы Татарстана открывают «горячую линию» по вопросам коррупции
15 июня будет работать горячая линия по профилактике коррупционных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Обратиться на горячую линию по телефону 8 843 51492 54 можно с 9.00 до 18.00.
Любой желающий может сообщить о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности, о конфликте интересов на государственной службе, о фактах несоблюдения работниками службы запретов и ограничений, связанных с государственной службой.
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