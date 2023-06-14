Приставы Татарстана открывают «горячую линию» по вопросам коррупции

15 июня будет работать горячая линия по профилактике коррупционных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Обратиться на горячую линию по телефону 8 843 51492 54 можно с 9.00 до 18.00.

Любой желающий может сообщить о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности, о конфликте интересов на государственной службе, о фактах несоблюдения работниками службы запретов и ограничений, связанных с государственной службой.