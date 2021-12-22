Приставы Татарстана напомнили, как самостоятельно узнать о своих долгах

Жители Татарстана могут узнать о своих задолженностях, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на официальный сайт приставов или скачать специальное приложение. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» напомнил начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Татарстану Альберт Ибятуллин.

Он отметил, что самый простой и распространенный среди пользователей способ проверить себя – воспользоваться интернет ресурсом «Мобильный банк данных», который размещен на сайте службы судебных приставов. Там же можно скачать квитанцию для оплаты задолженности и погасить ее любым удобным способом, в том числе на сайте.

«Также можно скачать на мобильные телефоны приложение, которое называется "ФССП России". В данном ресурсе ввести ФИО и дату рождения гражданина и получить все сведения об исполнительных производствах, которые возбуждены на него в республике Татарстан, а также в других регионах», – рассказал Ибятуллин.

Спикер добавил, что вся информация о задолженностях также отображается в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг.