Приставы Татарстана арестовали автомобиль любителя пьяной езды

Житель Болгар был привлечен к штрафу в размере 30 тысяч рублей за то, что ездил пьяный за рулем. Однако штраф не оплатил. Поэтому исполнительный лист передали приставам Спасского района, сообщают в пресс-службе ведомства.

У мужчины было время для добровольного погашения долга, но он не воспользовался этой возможностью. Тогда приставы навестили должника дома и составили акт ареста его автомобиля. Машина опечатана, сесть за руль у автовладельца получится только через полтора года – решением суда он лишен водительского удостоверения.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

В ведомстве отметили, что с момента получения штрафа у нарушителя ПДД есть 70 дней, чтобы с ним разобраться: 10 дней на обжалование и 60 — на оплату. Через 70 дней штраф считается просроченным, и ГИБДД передает его приставам. С момента открытия исполнительного производства у должника есть еще 5 дней на добровольное погашение задолженности. Если не оплатить ее за это время, включается механизм принудительного взыскания. К оплате добавится исполнительский сбор — 7% от суммы долга, но не меньше 1000 рублей.