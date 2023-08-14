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Приставы сняли с рейса кондуктора казанского автобуса за долг по алиментам в 200 тыс.
Судебные приставы в Казани сняли с рейса кондуктора автобуса за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Местный житель избегал встреч с приставами и не проживал по месту регистрации, а официально трудоустроен не был.
Однако приставы установили, что мужчина работает кондуктором в одном из городских автобусов. Приставы установили маршрут транспорта, на одной из остановок вошли в автобус и сняли должника с рейса.
Мужчина задолжал бывшей супруге 200 тысяч рублей алиментов. Его доставили сперва в отделение, где был составлен протокол об административном нарушении, а затем в суд.
Суд назначил ему 40 часов обязательных работ. Если мужчина не погасит свой долг, в следующий раз он будет привлечен уже к уголовной ответственности.
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