Приставы сняли с рейса кондуктора казанского автобуса за долг по алиментам в 200 тыс.

Судебные приставы в Казани сняли с рейса кондуктора автобуса за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Местный житель избегал встреч с приставами и не проживал по месту регистрации, а официально трудоустроен не был.

Однако приставы установили, что мужчина работает кондуктором в одном из городских автобусов. Приставы установили маршрут транспорта, на одной из остановок вошли в автобус и сняли должника с рейса.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

Мужчина задолжал бывшей супруге 200 тысяч рублей алиментов. Его доставили сперва в отделение, где был составлен протокол об административном нарушении, а затем в суд.

Суд назначил ему 40 часов обязательных работ. Если мужчина не погасит свой долг, в следующий раз он будет привлечен уже к уголовной ответственности.