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Происшествия
20 января 2023  16:46
Павел Климчак

Приставы с автоинспекторами арестовали легковушку казанца за его долги в полмиллиона

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Автоинспекторы вместе с служебными приставами регулярно проводят рейды на водителей, которые не оплачивают вовремя штрафы за нарушения ПДД. Очередная облава состоялась сегодня на проспекте Ямашева. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Opel. В ходе проверки было установлено, что у собственника данного автомобиля  имеются задолженности на сумму свыше  500 тысяч рублей, из них своевременно неоплаченный штраф в размере 30 тысяч рублей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неоплаченный штраф за нарушение ПДД в размере 5000 рублей», – сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Нияз Яруллин.

Судебные приставы арестовали автомобиль должника и поместили его на спецстоянку.

ГИБДД призывает татарстанцев вовремя оплачивать штрафы и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Казани

 

#гибдд #рейд #судебные приставы
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