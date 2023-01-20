Приставы с автоинспекторами арестовали легковушку казанца за его долги в полмиллиона

Автоинспекторы вместе с служебными приставами регулярно проводят рейды на водителей, которые не оплачивают вовремя штрафы за нарушения ПДД. Очередная облава состоялась сегодня на проспекте Ямашева. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Opel. В ходе проверки было установлено, что у собственника данного автомобиля имеются задолженности на сумму свыше 500 тысяч рублей, из них своевременно неоплаченный штраф в размере 30 тысяч рублей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неоплаченный штраф за нарушение ПДД в размере 5000 рублей», – сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Нияз Яруллин.

Судебные приставы арестовали автомобиль должника и поместили его на спецстоянку.

ГИБДД призывает татарстанцев вовремя оплачивать штрафы и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.