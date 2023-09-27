Приставы РТ взыскали миллион с бизнесмена за пользование лизинговым оборудованием

Приставы Ютазинского района взыскали миллион рублей с местного предпринимателя, который не захотел платить за оборудование, взятое в лизинг. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, руководство лизинговой компании подало иск в суд на должника. В результате приставы возбудили исполнительное производство на бизнесмена. Однако мужчина не спешил погашать задолженность.

В результате пристав-исполнитель арестовал счета бизнесмена. Таким образом долг был погашен, решение суда исполнено.