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Приставы РТ взыскали миллион с бизнесмена за пользование лизинговым оборудованием
Приставы Ютазинского района взыскали миллион рублей с местного предпринимателя, который не захотел платить за оборудование, взятое в лизинг. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, руководство лизинговой компании подало иск в суд на должника. В результате приставы возбудили исполнительное производство на бизнесмена. Однако мужчина не спешил погашать задолженность.
В результате пристав-исполнитель арестовал счета бизнесмена. Таким образом долг был погашен, решение суда исполнено.
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