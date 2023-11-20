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Приставы РТ взыскали более 2 млн с фирмы, которая не хотела возвращать деньги заказчику
Приставы Альметьевского района взыскали 2,2 млн рублей с компании, которая взяла аванс на выполнение работ, но обязательства не выполнила и деньги возвращать не захотела, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как оказалось, местная стройкомпания заключила с фирмой договор на выполнение работ. Аванс исполнителю был перечислен. Однако фирма к работам так и не приступила, а возращать аванс отказывалась. Заказчик через суд добился расторжения договора и взыскания предварительной оплаты.
После этого директору фирмы сообщили о возбуждении иполнительного произовдства. У руководства компании было время, чтобы погасить долг добровольно. Но эту возможность не использовали.
Тогда пристав вынесла постановление об исполнительском сборе в размере почти 160 тысяч рублей. Позднее из одного из банков пришел ответ на запрос, что именно у них должник открыл свои счета. В результате пристав вынесла постановление о взыскании более 2 млн рублей в пользу стройкомпании.
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