Приставы РТ во время учений отработали действия на случай нападения на здание службы

Судебные приставы провели практическую тренировку по отработке действий сотрудников ГУ ФССП России по РТ в случае нападения на здание службы. В учениях также поучаствовали сотрудники МЧС по РТ, Росгвардии, МВД по РТ и медицины катастроф.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

По легенде учений, неизвестный бросил в открытое окно отдела организации исполнительных производств бутылку с зажигательной смесью. Один из сотрудников «пострадал» в результате случившегося. Получив сигнал о нападении, все сотрудники сразу же эвакуировались из здания, а также вызвали на место экстренные службы.

После эвакуации росгвардейцы заблокировали входы в здание, а пожарные принялись тушить образовавшееся возгорание.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Во время учений были отработы действия приставов на случай поступления информации о ЧС, действия поста пропускного режима, а также взаимодействия с сотрудниками силовых ведомств и экстренных служб. Условия тренировки были максимально приближены к реальности.

Итоги пройденной тренировки подвели в зале совещаний Главного управления. Заместитель главного судебного пристава РТ Андрей Михайлов назвал результат тренировки удовлетворительным, а также отметил хорошую подготовленность в совместных действиях с представителями всех ведомств.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Подобные учения регулярно проводятся во всех зданиях службы. Аналогичная тренировка запланирована на конец месяца в здании управления на улице Шаляпина, как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.