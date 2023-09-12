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Руc Тат
Происшествия 12 сентября 2023 11:02

Приставы РТ с начала года взыскали почти полмиллиона рублей с неплательщиков налогов

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В Татарстане приставы с начала года взыскали с неплательщиков налогов 495 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе наложить арест на имущество должника. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества.

Так, житель Сармановского района выплатил 103 тысячи рублей налогов только после того, как на его недвижимость площадью 91 кв. м. был наложен запрет на регистрационные действия.

#неплательщики
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