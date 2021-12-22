Приставы РТ рассказали, в каких случаях автомобиль могут забрать в счет уплаты долга

После возбуждения исполнительного производства у должника есть пять дней для добровольного погашения задолженности, в противном случае судебные приставы принимают меры принудительного характера. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Татарстану Альберт Ибятуллин.

К принудительным мерам относятся списание денег с расчетных счетов, удержание средств с заработной платы или пенсии, а также обращение на взыскание движимого или недвижимого имущества.

«С движимым имуществом в этом году мы довольно активно работаем в части изъятия автомобилей у должников. Изымаются авто в различных случаях, начиная от штрафов ГИБДД, в случае, если гражданином не уплачено десять и более штрафов и при этом он продолжает ездить на этом автомобиле», – рассказал Ибятуллин.

Кроме того, забрать автомобиль могут в счет погашения долгов социального характера, таких как алименты, задолженность по выплате заработной платы, возмещение ущерба, причиненного преступлением.

«И иные категории дел, в том числе пополнение консолидированного бюджета и бюджета республики Татарстан», – добавил спикер.