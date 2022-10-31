Приставы РТ не позволили организации-должнику продать свои строительные краны

Арбитражный суд Татарстана признал незаконной сделку одной из фирм республики, имеющей различные задолженности, по продаже третьим лицам четырех строительных кранов.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Исполнительный документ поступил в Вахитовское районное отделение судебных приставов Казани. Они арестовали технику в качестве обеспечительной меры сохранности имущества. До вынесения основного решения суда строительные краны остались на территории должника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.