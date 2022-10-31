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Происшествия
31 октября 2022  09:45
Павел Климчак

Приставы РТ не позволили организации-должнику продать свои строительные краны

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Арбитражный суд Татарстана признал незаконной сделку одной из фирм республики, имеющей различные задолженности, по продаже третьим лицам четырех строительных кранов.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Исполнительный документ поступил в Вахитовское районное отделение судебных приставов Казани. Они арестовали технику в качестве обеспечительной меры сохранности имущества. До вынесения основного решения суда строительные краны остались на территории должника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#судебные приставы
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