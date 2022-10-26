Приставы РТ арестовали авто фирмы за долги на 35 млн рублей

Судебные приставы возбудили исполнительное производство на одну из торговых компаний из Сабинского района, которая задолжала перед другими юрлицами, госорганами и перед налоговой в общей сложности 35 миллионов рублей.

Директор компании знал об имеющихся долгах, но не спешил выплачивать их. Тогда приставы арестовали автомобиль организации – его поместили на штрафстоянку.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Теперь у фирмы есть 10 дней, чтобы оплатить задолженности. В противном случае автомобиль продадут в счет долгов, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.