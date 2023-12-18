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Приставы рассказали татарстанцам об изменениях при списании денег с карт должников
Приставы разъяснили новый порядок списания денежных средств с карт должников.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, теперь при возбуждении исполнительного производства приставы арестовывают счет должника. В свою очередь денежные средства на счете в пределах суммы задолженности находятся под арестом без их списания. При этом должник имеет право пользоваться оставшейся суммой на счете.
Если должник так и не предпринимает мер по погашению задолженности, тогда пристав отправляется в банк для взыскания суммы долга. После этого арест со счета снимается соответствующим постановлением, которое направляется одновременно в банк для исполнения, а также должнику и взыскателю в личный кабинет портала Госуслуг.
В ведомстве напомнили, что погасить задолженность можно через портал Госуслуг либо на официальном сайте приставов.
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