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Ру Тат
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20 мая 2021  19:24
Павел Климчак

Приставы приостановили работу казанского рынка «Ала-Дим» на 10 суток

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Судебные приставы приостановили работу рынка «Ала-Дим» на улице Фучика из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФССП по РТ.

На территории рынка не было условий для мытья использованной тары и сбора пищевых отходов, несколько торговых павильонов не обеспечены системами водоснабжения и канализации, в общем коридоре нет вентиляции, а также по территории разгуливают бездомные животные.

Все это создает угрозу причинения вреда здоровью местных жителей. В связи с этим, по решению суда, работу рынка приостановили на 10 суток. Судебные приставы предоставили возможность торговцам вывезти скоропортящиеся продукты, после чего опечатали входные двери комплекса.

#судебные приставы #рынок #нарушения санитарных норм
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