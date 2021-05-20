Приставы приостановили работу казанского рынка «Ала-Дим» на 10 суток

Судебные приставы приостановили работу рынка «Ала-Дим» на улице Фучика из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФССП по РТ.

На территории рынка не было условий для мытья использованной тары и сбора пищевых отходов, несколько торговых павильонов не обеспечены системами водоснабжения и канализации, в общем коридоре нет вентиляции, а также по территории разгуливают бездомные животные.

Все это создает угрозу причинения вреда здоровью местных жителей. В связи с этим, по решению суда, работу рынка приостановили на 10 суток. Судебные приставы предоставили возможность торговцам вывезти скоропортящиеся продукты, после чего опечатали входные двери комплекса.