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Приставы помогли жительнице Татарстана вернуть сына, которого увез и спрятал бывший муж
В Татарстане судебные приставы помогли матери вернуть шестилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
По решению суда после развода ребенок должен был проживать с матерью. Женщина не мешала отцу с ним общаться, но в одну из встреч он увез ребенка из дома и удерживал его у себя полгода. В итоге отца с ребенком объявили в федеральный розыск.
Неоднократно приставы приходили к мужчине домой, однако там никого не было. Ребенок все это время не посещал детский сад и ни разу не был в поликлинике.
Приставы установили, где и когда должен появится мужчина с сыном. На месте их уже ждали приставы, психолог и представитель органа опеки.
Мужчина оставил ребенка одного, запер в машине, а сам отлучился, чем подверг мальчика опасности. После требования пристава, он все же открыл двери, и ребенка передали матери.
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