Приставы помогли жительнице Татарстана вернуть сына, которого увез и спрятал бывший муж

В Татарстане судебные приставы помогли матери вернуть шестилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

По решению суда после развода ребенок должен был проживать с матерью. Женщина не мешала отцу с ним общаться, но в одну из встреч он увез ребенка из дома и удерживал его у себя полгода. В итоге отца с ребенком объявили в федеральный розыск.

Неоднократно приставы приходили к мужчине домой, однако там никого не было. Ребенок все это время не посещал детский сад и ни разу не был в поликлинике.

Приставы установили, где и когда должен появится мужчина с сыном. На месте их уже ждали приставы, психолог и представитель органа опеки.

Мужчина оставил ребенка одного, запер в машине, а сам отлучился, чем подверг мальчика опасности. После требования пристава, он все же открыл двери, и ребенка передали матери.