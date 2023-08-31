Приставы помогли жительнице Нижнекамска вернуть одолженные 450 тысяч рублей

В Нижнекамске приставы помогли местной жительнице вернуть деньги, которые она одолжила знакомой, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Женщина дала хорошей знакомой в долг 450 тысяч рублей и та обещала вернуть занятые средства через 3 месяца, однако, когда срок возврата подошел, должница сказала, что находится в тяжелом материальном положении, попросила рассрочку, но вновь обманула нижнекамку.

Тогда женщина обратилась в суд, и после удовлетворения иска отправилась к приставам, которые сообщили заемщице о сроках добровольного погашения, но она их проигнорировала.

В итоге пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 31,5 тысячи рублей и об аресте банковских счетов, а затем посетила должницу и вручила ей требования об исполнении решения суда.

В результате женщина полностью погасила свои долги.