Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Приставы помогли жительнице Нижнекамска вернуть одолженные 450 тысяч рублей
В Нижнекамске приставы помогли местной жительнице вернуть деньги, которые она одолжила знакомой, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Женщина дала хорошей знакомой в долг 450 тысяч рублей и та обещала вернуть занятые средства через 3 месяца, однако, когда срок возврата подошел, должница сказала, что находится в тяжелом материальном положении, попросила рассрочку, но вновь обманула нижнекамку.
Тогда женщина обратилась в суд, и после удовлетворения иска отправилась к приставам, которые сообщили заемщице о сроках добровольного погашения, но она их проигнорировала.
В итоге пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 31,5 тысячи рублей и об аресте банковских счетов, а затем посетила должницу и вручила ей требования об исполнении решения суда.
В результате женщина полностью погасила свои долги.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа