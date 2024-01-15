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Приставы помогли жительнице Казани возместить 400 тысяч ущерба за разбитое фурой авто
Приставы Тукаевского района помогли жительнице Казани возместить ущерб, полученный в результате аварии, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
На трассе в ее «ГАЗель» и Mercedes врезалась Scania с полуприцепом. Фура принадлежит строфирме Тукаевского района и страховка все потери женщине не возместила. Тогда она обратилась к руководству фирмы за компенсацией, а получив отказ отправилась в суд.
В итоге иск был удовлетворен и фирму обязали выплатить почти 400 тысяч рублей.
Пристав-исполнитель посетила предприятие, сообщила руководителю об исполнительном производстве и необходимости погасить долг, а также о возможных мерах принудительного исполнения. Доводы пристава убедили руководителя компании, долг был погашен в полном объеме.
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