Приставы помогли жительнице Казани возместить 400 тысяч ущерба за разбитое фурой авто

Приставы Тукаевского района помогли жительнице Казани возместить ущерб, полученный в результате аварии, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

На трассе в ее «ГАЗель» и Mercedes врезалась Scania с полуприцепом. Фура принадлежит строфирме Тукаевского района и страховка все потери женщине не возместила. Тогда она обратилась к руководству фирмы за компенсацией, а получив отказ отправилась в суд.

В итоге иск был удовлетворен и фирму обязали выплатить почти 400 тысяч рублей.

Пристав-исполнитель посетила предприятие, сообщила руководителю об исполнительном производстве и необходимости погасить долг, а также о возможных мерах принудительного исполнения. Доводы пристава убедили руководителя компании, долг был погашен в полном объеме.