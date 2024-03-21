Приставы помогли татарстанцу получить 350 тыс. рублей компенсации после ДТП

В Муслюмовском районе приставы помогли местному жителю получить компенсацию за моральный вред, полученный в ДТП, сообщили в ведомстве.

Мужчину признали пострадавшим в аварии. В его машину врезался грузовик, зарегистрированный на муслюмовскую фирму. В результате легковушка получила сильные повреждения, а водитель был травмирован. Он перенес две операции и даже не мог самостоятельно ходить.

Пострадавший подал иск о взыскании компенсации за моральный вред, который суд удовлетворил. Фирма обязана была выплатить мужчине почти 360 тысяч рублей, однако не спешила.

В итоге пристав внес постановление об аресте счетов фирмы. Чтобы не арестовали еще и грузовики, глава фирмы погасил долг в полном объеме.