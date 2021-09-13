Приставы помогли семье из РТ вернуть дом, в который заселились покупатели-аферисты

Как было установлено, семья из Лениногорска решила продать дом. Они оформили с покупателями договор купли-продажи, однако денег от них не получили. Новые владельцы заселились в дом и отказывались впускать в него прежних жильцов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Бывшая владелица дома обратилась в суд с требованием восстановить ее, супруга и двоих детей в праве собственности. Суд принял решение выселить из дома недобросовестных покупателей.

Зная о решении суда, новые жильцы продолжали занимать чужой дом. Тогда судебные приставы вызвали их в отдел и объяснили ответственность за отказ исполнять решение суда. После этого они освободили дом, и прежние хозяева смогли въехать.

