Приставы помогли матери из Казани вернуться на работу, откуда ее уволили во время декрета

Судебные приставы помогли восстановиться на работе жительнице Казани, которую незаконно уволили во время декретного отпуска. Женщина работала менеджером по продажам, за восстановлением прав она обратилась в суд.

Суд удовлетворил ее ходатайство, за дальнейшей помощью она обратилась к приставам. Судебный пристав-исполнитель сообщила руководству организации, откуда уволили женщину, о возбуждении исполнительного производства, однако обратной реакции от фирмы не поступило.

Тогда директора компании предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Благодаря этому женщину восстановили в должности, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.