news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 августа 2021  11:47
Павел Климчак

Приставы помогли матери из Казани вернуться на работу, откуда ее уволили во время декрета

news_top_970_100

Судебные приставы помогли восстановиться на работе жительнице Казани, которую незаконно уволили во время декретного отпуска. Женщина работала менеджером по продажам, за восстановлением прав она обратилась в суд.

Суд удовлетворил ее ходатайство, за дальнейшей помощью она обратилась к приставам. Судебный пристав-исполнитель сообщила руководству организации, откуда уволили женщину, о возбуждении исполнительного производства, однако обратной реакции от фирмы не поступило.

Тогда директора компании предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Благодаря этому женщину восстановили в должности, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ.

#судебные приставы #незаконное увольнение #декретный отпуск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное