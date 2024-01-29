Приставы помогли казанцу возместить ущерб в 1,6 млн за разбитый в ДТП Mercedes

Приставы помогли жителю Казани получить возмещение ущерба за разбитую иномарку, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

В столице Татарстана на трассе столкнулись Mercedes-Benz и Toyota RAV4. Автоледи за рулем Toyota признала, что выехала на встречку, в результате чего произошло ДТП.

Поскольку выплаты страховки для возмещения ущерба за разбитое авто не хватило, владелец Mercedes обратился в суд с требованием о возмещении в размере 1,6 млн рублей.

Поскольку автовладелица не погасила долг в срок, пристав ограничила ее выезд из страны, после чего женщина выплатила задолженность в полном объеме.