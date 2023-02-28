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Приставы поймали татарстанского должника по алиментам через сайт бесплатных объявлений
В Казани мужчина долгое время уклонялся от уплаты налогов. По месту жительства должник не появлялся и на звонки пристава не отвечал, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.
В общей сложности долг по алиментам составил полмиллиона рублей.
Тогда приставы выяснили, что мужчина занимается ремонтом. Они нашли его объявление на сайте бесплатных объявлений и под видом заказчика договорились о встрече. На месте девушка-пристав предложила доехать до якобы квартиры мамы, где и планируется ремонт. Однако они приехали в отделение судебных приставов.
Пристав-исполнитель составила протокол, после чего должника доставили в суд, где ему было назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.
«Всего с начала текущего года к административной ответственности привлекли 279 неплательщиков алиментов, 126 привлечены к уголовной ответственности», – уточнили в пресс-службе управления.
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