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Приставы поймали таксиста, который на большой скорости сбил студенток в Казани
Судебные приставы Вахитовского отделения Рустем Валиев, Рустем Галямов и начальник отделения Галинур Исмагилов стали свидетелями ЧП на Товарищеской сегодня утром.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, на служебном автомобиле судебные приставы направлялись на рабочее место. В какой-то момент они увидели, как по встречной полосе на высокой скорости двигается автомобиль Kia Rio и сбивает 2-х девушек, переходивших дорогу. Пострадавшими оказались студентки местного образовательного учреждения.
Водитель такси попытался скрыться с места ДТП – помешали ему это сделать судебные приставы. Нарушителя задержали и передали сотрудникам ГИБДД.
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