Приставы поймали таксиста, который на большой скорости сбил студенток в Казани

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по РТ

Судебные приставы Вахитовского отделения Рустем Валиев, Рустем Галямов и начальник отделения Галинур Исмагилов стали свидетелями ЧП на Товарищеской сегодня утром.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, на служебном автомобиле судебные приставы направлялись на рабочее место. В какой-то момент они увидели, как по встречной полосе на высокой скорости двигается автомобиль Kia Rio и сбивает 2-х девушек, переходивших дорогу. Пострадавшими оказались студентки местного образовательного учреждения.

Водитель такси попытался скрыться с места ДТП – помешали ему это сделать судебные приставы. Нарушителя задержали и передали сотрудникам ГИБДД.