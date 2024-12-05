Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Приставы остановили незаконную стройку коттеджа в Кировском районе Казани
В Кировском районе Казани приставы остановили незаконную стройку на площади 417 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Владелец участка нанял строительную бригаду, которая разместилась в вагончиках. Работы шли активно, включая участие ландшафтных дизайнеров, высадивших несколько туй на участке. Тем не менее, заказчик не позаботился о получении необходимых разрешительных документов для возведения жилого здания на этом месте.
Природоохранная прокуратура подала иск в суд, после чего Кировский районный суд вынес решение о приостановке всех строительных работ.
Судебные приставы выполнили постановление суда: стройка была остановлена, а въезд на территорию опечатан. В дальнейшем приставы будут осуществлять регулярные проверки этого участка. В случае возобновления строительных работ владелец участка будет привлечен к ответственности.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»