Приставы остановили незаконную стройку коттеджа в Кировском районе Казани

В Кировском районе Казани приставы остановили незаконную стройку на площади 417 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Владелец участка нанял строительную бригаду, которая разместилась в вагончиках. Работы шли активно, включая участие ландшафтных дизайнеров, высадивших несколько туй на участке. Тем не менее, заказчик не позаботился о получении необходимых разрешительных документов для возведения жилого здания на этом месте.

Природоохранная прокуратура подала иск в суд, после чего Кировский районный суд вынес решение о приостановке всех строительных работ.

Судебные приставы выполнили постановление суда: стройка была остановлена, а въезд на территорию опечатан. В дальнейшем приставы будут осуществлять регулярные проверки этого участка. В случае возобновления строительных работ владелец участка будет привлечен к ответственности.