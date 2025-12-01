news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 1 декабря 2025 11:30

Приставы не впустили на слушание пьяного мужчину в Верховный суд РТ

Читайте нас в
Телеграм

Приставы не допустили до слушания мужчину, который явился в здание Верховного суда Татарстана в алкогольном опьянении. На входе у него были заметны все признаки опьянения: шаткая походка, неадекватное поведение и резкий запах, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Ему несколько раз предложили покинуть суд добровольно, но он проигнорировал требования приставов и настаивал на том, чтобы пройти в зал заседаний. В итоге на нарушителя составили протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

#судебные приставы #Верховный суд РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025