Приставы не впустили на слушание пьяного мужчину в Верховный суд РТ

Приставы не допустили до слушания мужчину, который явился в здание Верховного суда Татарстана в алкогольном опьянении. На входе у него были заметны все признаки опьянения: шаткая походка, неадекватное поведение и резкий запах, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Ему несколько раз предложили покинуть суд добровольно, но он проигнорировал требования приставов и настаивал на том, чтобы пройти в зал заседаний. В итоге на нарушителя составили протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».