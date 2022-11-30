Приставы нашли алиментщика из Казани при помощи сервиса доставки еды

30-летний житель Казани не выплачивал вовремя алименты на детей. На него возбудили исполнительное производство, однако стандартные методы работы судебных приставов не принесли никакого результата.

Тогда приставы обратились в одну из служб доставки еды, где им сообщили адрес, куда должник заказывал еду. Приехав по указанному адресу, приставы нашли неплательщика. Как они выяснили, это была его съемная квартира.

Мужчину доставили в отделение службы судебных приставов и арестовали на 10 суток за уклонение от алиментов. Кроме того, после привлечения к ответственности должник официально трудоустроился, о чем сообщил в отделение приставов. По месту его работы направили постановление об удержании части зарплаты, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.