Приставы наблюдают, чтобы казанец не проводил экскурсии на самолете без лицензии

Житель Казани, который проводил частные воздушные экскурсии на легкомоторных самолетах, прекратил свою деятельность из-за отсутствия соответствующей лицензии. Прокуратура установила, что у него нет сертификата эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Вахитовский районный суд принял решение запретить казанцу проводить экскурсии до получения всех необходимых документов. Теперь судебные приставы контролируют исполнение этого решения, регулярно посещая аэродром и проверяя, что мужчина не осуществляет полеты.