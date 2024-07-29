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Происшествия 29 июля 2024 09:22

Приставы наблюдают, чтобы казанец не проводил экскурсии на самолете без лицензии

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Житель Казани, который проводил частные воздушные экскурсии на легкомоторных самолетах, прекратил свою деятельность из-за отсутствия соответствующей лицензии. Прокуратура установила, что у него нет сертификата эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Вахитовский районный суд принял решение запретить казанцу проводить экскурсии до получения всех необходимых документов. Теперь судебные приставы контролируют исполнение этого решения, регулярно посещая аэродром и проверяя, что мужчина не осуществляет полеты.

Фото: © ГУФССП по РТ

#приставы #полеты #экскурсия по казани
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