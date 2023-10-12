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Руc Тат
Происшествия 12 октября 2023 13:12

Приставы Муслюмовского района задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске

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В Муслюмовском районе судебные приставы отыскали гражданку, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, 39-летнюю женщину разыскивали по причине возбуждения уголовного дела за кражу. Кроме этого, она является должницей по алиментам. Своим детям она задолжала 333 тысячи рублей, но от выплат скрывалась.

Судебный пристав установил, где неофициально трудоустроена должница и отправился за ней на работу. После этого ее приводом доставили в отделение судебных приставов и привлекли ее к административной ответственности. При проверке документов выяснилось, что 39-летняя женщина объявлена в розыск.

После задержания и оформления протокола нарушительницу передали правоохранителям.

#судебные приставы
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