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Приставы Казани помогли вернуть исторический вид зданию на Профсоюзной
Благодаря приставам Вахитовского отделения зданию вернули исторический вид, сообщают в пресс-службе ведомства.
Как оказалось, в историческом центре Казани местный ресторатор решил открыть еще одно заведение на втором этаже. Только вот вход в него со двора, а хотелось, чтобы гости заходили с центральной улицы. Тогда предприниматель построил лестницу и летнюю террасу, как потом установил суд – незаконно.
Пристав-исполнитель сообщил ресторатору, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, и он должен выполнить решение суда самостоятельно. Мужчина не предпринял мер, тогда пришлось снести постройки принудительно.
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