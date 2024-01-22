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Происшествия 22 января 2024 14:10

Приставы Казани конфисковали у осужденного более двух тысяч серебряных украшений

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В Казани судебные приставы конфисковали более 2000 ювелирных изделий, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, 38-летний местный житель был осужден за контрабанду. После чего документ о конфискации его имущества поступил приставам Вахитовского отделения Казани.

Сотрудники установили местонахождение незаконно ввезенного через таможенную границу товара и конфисковали 2 258 изделий из серебра в доход государства.

Фото: © ГУФССП России по РТ

#судебные приставы
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