Приставы Казани конфисковали у осужденного более двух тысяч серебряных украшений

В Казани судебные приставы конфисковали более 2000 ювелирных изделий, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, 38-летний местный житель был осужден за контрабанду. После чего документ о конфискации его имущества поступил приставам Вахитовского отделения Казани.

Сотрудники установили местонахождение незаконно ввезенного через таможенную границу товара и конфисковали 2 258 изделий из серебра в доход государства.