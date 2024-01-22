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Приставы Казани конфисковали у осужденного более двух тысяч серебряных украшений
В Казани судебные приставы конфисковали более 2000 ювелирных изделий, сообщают в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, 38-летний местный житель был осужден за контрабанду. После чего документ о конфискации его имущества поступил приставам Вахитовского отделения Казани.
Сотрудники установили местонахождение незаконно ввезенного через таможенную границу товара и конфисковали 2 258 изделий из серебра в доход государства.
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