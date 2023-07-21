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Приставы добились, чтобы татарстанец выплатил 800 тысяч рублей долга по алиментам
Житель Татарстана выплатил долг по алиментам после мер, принятых судебными приставами, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Мужчина развелся с супругой и уехал в Москву, где вновь женился, в браке родились три ребенка. Однако многодетный отец забыл о первом сыне, поэтому бывшая супруга подала иск в суд на выплату алиментов.
Исполнительный документ женщина предъявила приставам Московского района Казани. Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство.
Сперва мужчина старался регулярно выплачивать алименты, но со временем сумма платежа снизилась, из-за чего образовалась задолженность в размере 809 тысяч рублей.
К мужчине применили меры принудительного взыскания, такие как запрет на регистрационные действия движимого и недвижимого имущества, ограничение на пользование специальным правом управлять транспортными средствами, ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, а также арест банковских карт.
В результате мужчина полностью выплатил долг.
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