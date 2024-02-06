Приставы добились, чтобы должники выплатили казанской фирме млн за нарушение договора

В Казани приставы помогли фирме вернуть 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

По решению суда двое мужчин должны были выплатить эти деньги за нарушение условий договора, но погашать долг не спешили.

Одного из них приставы ограничил в выезде из страны, а на доходы второго было обращено взыскание.

В результате принятых мер на депозитный счет отделения поступили денежные средства в размере задолженности с учетом исполнительского сбора. Сумма долга перечислена взыскателю, исполнительский сбор - в федеральный бюджет.