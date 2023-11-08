Приставы добились, чтобы должник вернул жительнице Казани 2,6 млн рублей

Приставы помогли жительнице Казани вернуть 2,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

До займа женщина и должник, ее родственник, были в хороших отношениях. Мужчина хотел купить квартиру за 4 млн рублей и занял у женщины 2,6 млн.

Долг, между тем, он женщине так и не вернул, и даже уклонялся от разговоров на эту тему.

В итоге жительница Казани обратилась в суд, а исполнительный документ предъявила судебным приставам.

На основании документа пристав возбудила исполнительное производство, о чем сообщила должнику.

У мужчины был срок для добровольного погашения долга, но он не предпринял никаких мер.

Тогда пристав вынесла постановление об аресте квартиры, затем ее передали на оценку.

Когда должник понял, что может лишиться имущества, погасил долг перед родственницей полностью, а также оплатил исполнительский сбор в размере более 170 тысяч рублей.