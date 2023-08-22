Приставы добились, чтобы челнинская фирма заплатила рабочим полмиллиона за моральный вред

Судебные приставы в Набережных Челнах добились, чтобы местное предприятие выплатило компенсацию морального вреда двум рабочим, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Двое жителей Автограда за годы работы заработали множество тяжелых заболеваний, что подтверждают соответствующие справки из медучреждений, но с работодателем они не смогли договориться о выплате компенсаций.

Тогда челнинцы отправились в суд с иском, где доказали, что работали во вредных условиях труда и получили профессиональные заболевания, из-за которых испытывают существенные физические и моральные страдания. Суд удовлетворил их иски о взыскании с работодателя компенсации, обязав работодателя выплатить одному мужчине 190 тысяч рублей, а другому – более 330 тысяч.

Пристав возбудил исполнительные производства в отношении предприятия и выехал к руководителю фирмы, чтобы сообщить об этом, а также известить его о мерах принудительного взыскания. В итоге директор, выслушав пристава, принял решение выплатить компенсацию.