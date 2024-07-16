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Приставы добились, чтобы челнинцу выплатили 800 тысяч рублей морального вреда за ДТП
В Республике Татарстан успешно завершено исполнительное производство по взысканию крупной суммы морального вреда. Житель Тукаевского района, осужденный за «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», выплатил 800 тысяч рублей потерпевшей из Набережных Челнов.
Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ, судебный пристав-исполнитель провел разъяснительную работу с должником, объяснив возможные последствия неуплаты долга. Эта беседа оказалась эффективной — мужчина погасил задолженность в кратчайшие сроки, избежав тем самым дополнительных расходов в виде исполнительского сбора.
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