Приставы добились, чтобы агрофирма из РТ выплатила стройкомпаниии 4,5 млн долга

В Нижнекамском районе Татарстана агрофирма не оплатила счета за услуги строительной компании из Казани. Сумма долга составила 4,5 млн рублей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ, строительная компания подала на агрофирму в суд, который принял решение взыскать долг принудительно.

Пристав сообщил ответчику о необходимости погасить задолженность, однако руководство фирмы в назначенный срок не оплатило долги.

«Пристав вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере почти 250 тыс. рублей и напомнил о мерах принудительного взыскания, в том числе об аресте имущества. Агрофирма Нижнекамского района погасила долг полностью», – сообщили в пресс-службе управления.