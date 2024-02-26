Приставы Бавлинского района взыскали с коммунальщиков почти 9 млн рублей

В Бавлинском районе приставы взыскали с местной управляющей компании 8,9 млн рублей в пользу организации поставщика-услуг. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Установлено, что между УК и организацией были заключены договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения. В свою очередь поставщик выполнил условия договора. Коммунальщики задолжали организации почти 9 млн рублей.

В итоге судебный пристав возбудила исполнительное производство, о чем сообщила руководству УК. Также выяснилось, что на балансе должника отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Оказалось, управляющая компания заключила агентский договор с третьим лицом, которое собирало с бавлинцев плату за оказанные управляющей компанией услуги. Тем не менее, пристав взыскала требуемую сумму: вынесла постановление об обращении взыскания долга на агентский договор. Решение суда исполнено.