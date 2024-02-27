Приставы арестовали залоговый Renault татарстанца, пока тот обедал в кафе

В Верхнеуслонском районе РТ приставы арестовали Renault Sandero местного жителя, уклонявшегося от уплаты 1,8 млн рублей долга по кредитам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

С ноября 2023 года приставы неоднократно вручали должнику требования о предоставлении находящегося в залоге транспортного средства, однако требования он игнорировал. По месту жительства машину найти не удавалось. Более того, чтобы приставам труднее было ее отыскать, владелец скручивал с иномарки номера и даже блокировал доступ к ней при помощи чужих машин, чтобы не эвакуировали.

Но вечно так продолжаться не могло. Когда татарстанец решил пообедать в кафе на трассе М7, приставы обнаружили его машину на парковке. На сей раз уже приставы заблокировали иномарку, чтобы должник не мог попасть в салон и скрыться. В итоге Renault Sandero был арестован и отправлен на спецстоянку.