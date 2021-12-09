Приставы арестовали внедорожник казанца за долг по кредиту на 700 тысяч рублей

Житель Казани задолжал по кредитным платежам 713 тысяч рублей. В связи с тем, что погашать задолженность он не спешил, судебный пристав-исполнитель арестовал внедорожник неплательщика Volkswagen Tiguan.

Теперь если мужчина вовремя не выплатит долг и сумму исполнительского сбора, то автомобиль продадут в счет погашения задолженности, а оставшиеся деньги вернут хозяину авто. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.