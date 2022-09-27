Приставы арестовали Toyota и Mercedes татарстанца за долги на 2,5 млн рублей

Житель Алькеевского района задолжал по налогам на 111 тысяч рублей, а также еще 2,3 миллиона рублей перед другим физлицом. На него возбудили исполнительное производство, о чем судебные приставы его уведомили. Тем не менее погашать долги татарстанец не спешил.

Тогда приставы выяснили, что у должника в собственности имеются две иномарки Toyota и Mercedes. Одну из них удалось найти и арестовать вместе с взыскателем, которому мужчина и задолжал более двух миллионов, а вторую машину удалось арестовать во время рейда с ГИБДД.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Арест машин не подвиг татарстанца начать выплачивать долги. Далее судебные приставы начали процесс оценки автомобилей, о чем также уведомили должника. Узнав об этом, тот сразу погасил задолженность по налогам, однако долг в два миллиона по-прежнему остался неоплаченным.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Если мужчина не погасит и эту задолженность, автомобили продадут на торгах в счет долга. Об этом напомнили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.