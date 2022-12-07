Приставы арестовали судно казанской компании за ее долг в 9 миллионов рублей

Одно из судоходных предприятий Казани задолжало более девяти миллионов компании, которая осуществляет ремонт судов плавания. В связи с этим последняя фирма обратилась в суд, который одобрил их иск.

Затем судебные приставы возбудили исполнительное производство и сообщили об этом организации-должнику. Так как в добровольный срок предприятие не погасило задолженность, приставы арестовали одно из его пассажирских судов.

Теперь, если организация не выплатит имеющийся долг, то судно продадут на торгах в счет задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.