news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 декабря 2022  17:50
Павел Климчак

Приставы арестовали судно казанской компании за ее долг в 9 миллионов рублей

news_top_970_100

Одно из судоходных предприятий Казани задолжало более девяти миллионов компании, которая осуществляет ремонт судов плавания. В связи с этим последняя фирма обратилась в суд, который одобрил их иск.

Затем судебные приставы возбудили исполнительное производство и сообщили об этом организации-должнику. Так как в добровольный срок предприятие не погасило задолженность, приставы арестовали одно из его пассажирских судов.

Теперь, если организация не выплатит имеющийся долг, то судно продадут на торгах в счет задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#арест имущества #долг #судебные приставы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100